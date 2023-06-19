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МИД: провокации против российских военных в Приднестровье Москва сочтёт нападением на Россию

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Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва предостерегает от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья и будет считать провокации против российских военных там нападением на Россию.

Об этом информирует ТАСС.

По словам дипломата, российские военнослужащие находятся в регионе на легитимных основаниях.

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сказал Полищук.

Ранее сообщалось, что Россия расценит создающие угрозу миротворцам в Приднестровье действия как нападение.

Также глава Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что в Молдавии действует многолетняя антироссийская стратегия, которая создаёт негативный фон.

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