МИД: провокации против российских военных в Приднестровье Москва сочтёт нападением на Россию
Об этом информирует ТАСС.
По словам дипломата, российские военнослужащие находятся в регионе на легитимных основаниях.
«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сказал Полищук.
Ранее сообщалось, что Россия расценит создающие угрозу миротворцам в Приднестровье действия как нападение.
Также глава Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что в Молдавии действует многолетняя антироссийская стратегия, которая создаёт негативный фон.