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Глава МИД Приднестровья: в Молдавии действует многолетняя антироссийская стратегия

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Глава Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что в Молдавии действует многолетняя антироссийская стратегия, которая создаёт негативный фон.
Глава МИД Приднестровья: в Молдавии действует многолетняя антироссийская стратегия
  • РИА Новости

«Комплексная стратегия очень такая серьёзная, долгосрочная, многолетняя и абсолютно антироссийская — это, конечно, создаёт негативный фон. Это создаёт определённую напряжённость», — цитирует его РИА Новости.

Ранее лидер Партии социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон поздравил российский народ с Днём России. Политик выступил за стратегические отношения между Кишинёвом и Москвой.

Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Россией в рамках особого стратегического партнёрства. Он направил тёплые поздравления правительству и народу Российской Федерации.

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