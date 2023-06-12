Глава МИД Приднестровья: в Молдавии действует многолетняя антироссийская стратегия
- РИА Новости
«Комплексная стратегия очень такая серьёзная, долгосрочная, многолетняя и абсолютно антироссийская — это, конечно, создаёт негативный фон. Это создаёт определённую напряжённость», — цитирует его РИА Новости.
Ранее лидер Партии социалистов и бывший президент Молдавии Игорь Додон поздравил российский народ с Днём России. Политик выступил за стратегические отношения между Кишинёвом и Москвой.
Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар, в свою очередь, выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Россией в рамках особого стратегического партнёрства. Он направил тёплые поздравления правительству и народу Российской Федерации.