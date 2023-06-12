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Глава МИД Индии поздравил Лаврова и российский народ с Днём России

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Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар поздравил российского коллегу Сергея Лаврова с Днём России и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках особого стратегического партнёрства.
Глава МИД Индии поздравил Лаврова и российский народ с Днём России
  • Gettyimages.ru

В своём Twitter он направил «тёплые поздравления» как Сергею Лаврову, так и правительству и народу Российской Федерации с национальным праздником.

«Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество в рамках нашего особого и привилегированного стратегического партнёрства», — сказал Джайшанкар.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России, в котором заявил о поддержке и пожелал стране процветания и побед.

По его словам, «борьба российского народа по отражению нарастающих угроз и вызовов враждебных сил» переживает новый «поворотный момент».

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