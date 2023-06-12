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Ким Чен Ын в телеграмме ко Дню России заявил о поддержке и пожелал процветания и побед

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России, в котором заявил о поддержке и пожелал стране процветания и побед.

Текст телеграммы опубликован на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.

По словам лидера Северной Кореи, на сегодняшний день «борьба российского народа по отражению нарастающих угроз и вызовов враждебных сил» переживает новый «поворотный момент».

«Наш народ выражает полную поддержку и солидарность народу России», — говорится в тексте телеграммы.

Своё послание Ким Чен Ын завершил пожеланиями крепкого здоровья Владимиру Путину и благополучия российскому народу.

Ранее российские космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днём России.

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