Ким Чен Ын в телеграмме ко Дню России заявил о поддержке и пожелал процветания и побед
Текст телеграммы опубликован на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи.
По словам лидера Северной Кореи, на сегодняшний день «борьба российского народа по отражению нарастающих угроз и вызовов враждебных сил» переживает новый «поворотный момент».
«Наш народ выражает полную поддержку и солидарность народу России», — говорится в тексте телеграммы.
Своё послание Ким Чен Ын завершил пожеланиями крепкого здоровья Владимиру Путину и благополучия российскому народу.
Ранее российские космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днём России.