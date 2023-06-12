Ким Чен Ын в телеграмме ко Дню России заявил о поддержке и пожелал процветания и побед

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России, в котором заявил о поддержке и пожелал стране процветания и побед.