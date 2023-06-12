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Додон выступил за возобновление стратегического партнёрства Молдавии и России

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Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), бывший президент республики Игорь Додон поздравил российский народ с Днём России. Политик выступил за стратегические отношения между Кишинёвом и Москвой.
Додон выступил за возобновление стратегического партнёрства Молдавии и России
  • Gettyimages.ru

«Желаю россиянам добра и благополучия. Убеждён в необходимости возвращения стратегического партнёрства с Россией по всем направлениям, представляющим интерес для Молдовы», — написал Додон в Telegram-канале.

Действующий президент Молдавии Майя Санду, в свою очередь, считает, что Молдавии невыгодно партнёрство со странами СНГ. Также она выступила за то, чтобы Молдавия стала членом ЕС как можно скорее.

В Кремле отмечали, что нынешнее руководство Молдавии стремится дрейфовать в сторону русофобии, но эти процессы «не коррелируются с настроениями в обществе».

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