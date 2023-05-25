В МИД России заявили, что российские миротворцы гарантируют мир в Приднестровье

Несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в Приднестровье.

Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он отметил, что военное присутствие России в Приднестровье не является для Москвы самоцелью.

«И сегодня, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в регионе», — заявил Галузин.

Ранее глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос сообщил, что жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против российских военных.