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В МИД России заявили, что российские миротворцы гарантируют мир в Приднестровье

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Несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в Приднестровье.
В МИД России заявили, что российские миротворцы гарантируют мир в Приднестровье
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Мирослав Ротарь

Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он отметил, что военное присутствие России в Приднестровье не является для Москвы самоцелью.

«И сегодня, несмотря на ограниченную численность, российские миротворцы остаются единственным реальным фактором, гарантирующим мир и спокойствие в регионе», — заявил Галузин.

Ранее глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос сообщил, что жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против российских военных.

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