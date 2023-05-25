В МИД России заявили, что военное присутствие в Приднестровье не является самоцелью

Военное присутствие России в Приднестровье не является для Москвы самоцелью. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.

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По его словам, урегулирование приднестровского кризиса является сложным процессом, поддержание стабильности на Днестре отвечает целям всех заинтересованных в мире сторон. «Наше военное присутствие в регионе не является самоцелью», — приводит РИА Новости заявление Галузина. Ранее глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Валерий Гебос сообщил, что жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против российских военных.