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В МИД России заявили, что военное присутствие в Приднестровье не является самоцелью

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Военное присутствие России в Приднестровье не является для Москвы самоцелью. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Галузин.
В МИД России заявили, что военное присутствие в Приднестровье не является самоцелью
  • © РИА Новости / Вадим Савицкий

По его словам, урегулирование приднестровского кризиса является сложным процессом, поддержание стабильности на Днестре отвечает целям всех заинтересованных в мире сторон.

«Наше военное присутствие в регионе не является самоцелью», — приводит РИА Новости заявление Галузина.

Ранее глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Валерий Гебос сообщил, что жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против российских военных.

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