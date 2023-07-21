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Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к НАТО

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

«Сама мысль о том, что мы рассматриваем возможность присоединения Украины к НАТО, сейчас абсолютно безумна», — цитирует экс-президента ТАСС.

При этом Трамп назвал нынешнего американского президента Джо Байдена «коррумпированным и некомпетентным».

«Достаточно лишь посмотреть на то, сколько денег Китай и Украина заплатили семье Байдена», — добавил бывший глава Белого дома.

Ранее Трамп в случае победы на выборах пообещал потребовать от Европы возмещения за помощь Киеву.

Также японский журналист Акира Сайто назвал возможное переизбрание Трампа угрозой для украинского президента Владимира Зеленского.

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