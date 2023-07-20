В МИД Люксембурга заявили, что «не видят свет в конце тоннеля» в ситуации с наступлением ВСУ
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Это всё будет продолжаться… Мы находимся в ситуации, когда мы, честно говоря, не видим свет в конце тоннеля», — сказал политик перед началом заседания глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе.
Он также уточнил, что Европейскому союзу и Западу в целом придётся предоставлять Украине помощь, в том числе военную.
«Мы, главы МИД стран ЕС, в обычной ситуации мы не должны заниматься оружием и боеприпасами, но такова сейчас наша задача», — заключил Ассельборн.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что решение ЕС о создании целевого фонда для поддержки снабжения ВСУ было бы безрассудным, это инвестиция в затягивание конфликта.