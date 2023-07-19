Telegraph: провал контрнаступления ВСУ подтолкнёт Украину к территориальным уступкам
«Западным правительствам необходимо приготовиться к мрачной перспективе территориальных уступок», — говорится в публикации.
Журналист отметил, что в скором времени в мире начнёт ощущаться усталость от украинского конфликта. По его словам, политики начнут беспокоиться о внутренних делах в преддверии национальных выборов, а запасы военной техники иссякнут.
Как заявил Кларк, Украине и Западу грозит «сокрушительное поражение».
В ноябре зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые регионы.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.