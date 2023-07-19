Захарова: сегодня потомки жертв нацистского геноцида становятся адвокатами палачей своих предков
Об этом она написала в статье для «Российской газеты».
По словам Захаровой, такие действия — «уже один шаг до апокалипсиса».
«Упорное нежелание видеть нацистскую сущность киевского режима имеет глубинные причины», — говорится в публикации.
Эти причины, как отметила дипломат, «подпитываются» укоренившимся на Западе национализмом, замешанном на идеях «превосходства и исключительности».
Ранее Захарова прокомментировала слова посла Израиля на Украине об украинских националистах.
Также Захарова заявила о дискриминационном подходе ФРГ при выплатах жителям блокадного Ленинграда.