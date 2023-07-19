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Захарова: сегодня потомки жертв нацистского геноцида становятся адвокатами палачей своих предков

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что потомки жертв нацистского геноцида становятся сегодня адвокатами палачей своих предков.

Об этом она написала в статье для «Российской газеты».

По словам Захаровой, такие действия — «уже один шаг до апокалипсиса».

«Упорное нежелание видеть нацистскую сущность киевского режима имеет глубинные причины», — говорится в публикации.

Эти причины, как отметила дипломат, «подпитываются» укоренившимся на Западе национализмом, замешанном на идеях «превосходства и исключительности».

Ранее Захарова прокомментировала слова посла Израиля на Украине об украинских националистах.

Также Захарова заявила о дискриминационном подходе ФРГ при выплатах жителям блокадного Ленинграда.

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