Захарова: сегодня потомки жертв нацистского геноцида становятся адвокатами палачей своих предков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что потомки жертв нацистского геноцида становятся сегодня адвокатами палачей своих предков.

Об этом она написала в статье для «Российской газеты».

По словам Захаровой, такие действия — «уже один шаг до апокалипсиса».

«Упорное нежелание видеть нацистскую сущность киевского режима имеет глубинные причины», — говорится в публикации.

Эти причины, как отметила дипломат, «подпитываются» укоренившимся на Западе национализмом, замешанном на идеях «превосходства и исключительности».

Ранее Захарова прокомментировала слова посла Израиля на Украине об украинских националистах.

Также Захарова заявила о дискриминационном подходе ФРГ при выплатах жителям блокадного Ленинграда.