Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на дискриминационный подход Германии к вопросу о выплатах жителям блокадного Ленинграда.

«Спустя десятилетия, прошедшие с момента одной из самых страшных трагедий Второй мировой — блокады Ленинграда, в 2021 году Германия решается выплатить компенсации жителям города», — написала она в статье для «Российской газеты».

По словам Захаровой, вопросы о цене за самое тяжкое военное преступление в истории человечества должны померкнуть на фоне «декларируемого стремления Берлина к покаянию».

«Но не тут-то было. Компенсация положена, с точки зрения немцев, не всем. А лишь тем, кто может подтвердить своё еврейское происхождение», — подчеркнула дипломат.

Захарова назвала это действие мерзким и ничем не объяснимым разделением по национальному признаку.

«Вот она, сегрегация, пища для неонацизма», — отметила она.

В октябре 2022 года прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник сообщил, что реальное число погибших в период блокады Ленинграда составляет более 1 млн, что значительно превышает официальную статистику.