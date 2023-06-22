Захарова прокомментировала слова посла Израиля на Украине об украинских националистах
- РИА Новости
Дипломат привела слова посла о том, что украинские националисты Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник поддерживали идеологию нацизма.
«В рамках своей борьбы за независимость Украины они хотели видеть Украину без евреев, так же, как без поляков, без коммунистов и ещё, наверное, много без кого», — сказал Бродский.
Захарова подчеркнула, что ни одна организация в защиту памяти жертв Холокоста «и бровью не повела».
Российский дипломат отметила, что память о Холокосте необходимо сохранять не только потому, что «он был тогда, но и чтобы его не было никогда».
Если, по мнению израильского посла, Украина «имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля», добавила она.
«Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма», — написала Захарова.
Ранее представитель российского МИД заявила, что «освящение» на Украине «иконы», на которой изображены нацистские пособники Степан Бандера и Роман Шухевич, является сатанизмом.
Процедуру освящения иконы провёл глава раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифаний (Думенко).