Захарова прокомментировала слова посла Израиля на Украине об украинских националистах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что ни одна организация по защите памяти Холокоста не прокомментировала слова посла Израиля на Украине Михаила Бродского об украинских националистах.

Дипломат привела слова посла о том, что украинские националисты Степан Бандера, Роман Шухевич и Андрей Мельник поддерживали идеологию нацизма.

«В рамках своей борьбы за независимость Украины они хотели видеть Украину без евреев, так же, как без поляков, без коммунистов и ещё, наверное, много без кого», — сказал Бродский.

Захарова подчеркнула, что ни одна организация в защиту памяти жертв Холокоста «и бровью не повела».

Российский дипломат отметила, что память о Холокосте необходимо сохранять не только потому, что «он был тогда, но и чтобы его не было никогда».

Если, по мнению израильского посла, Украина «имеет право на таких героев и идентичность, то это уже проблема МИД Израиля», добавила она.

«Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма», — написала Захарова.

Ранее представитель российского МИД заявила, что «освящение» на Украине «иконы», на которой изображены нацистские пособники Степан Бандера и Роман Шухевич, является сатанизмом.

Процедуру освящения иконы провёл глава раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифаний (Думенко).