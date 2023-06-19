Захарова назвала сатанизмом «освящение» «иконы» с изображением Бандеры и Шухевича

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «освящение» на Украине «иконы», на которой изображены нацистские пособники Степан Бандера и Роман Шухевич, является сатанизмом.

Процедуру освящения иконы ранее провёл глава раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифаний (Думенко).

«Освящение» иконописных работ с изображением фашистов и националистов, кроме как сатанизмом, назвать невозможно», — говорится в сообщении Захаровой.

Как отметила дипломат, тёмные силы на Украине изобличили сами себя.

Ранее польский священник Тадеуш Исакович-Залесский заявил, что в Кракове начали продавать товары с изображением Бандеры.