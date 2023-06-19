Захарова назвала сатанизмом «освящение» «иконы» с изображением Бандеры и Шухевича
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Процедуру освящения иконы ранее провёл глава раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифаний (Думенко).
«Освящение» иконописных работ с изображением фашистов и националистов, кроме как сатанизмом, назвать невозможно», — говорится в сообщении Захаровой.
Как отметила дипломат, тёмные силы на Украине изобличили сами себя.
Ранее польский священник Тадеуш Исакович-Залесский заявил, что в Кракове начали продавать товары с изображением Бандеры.