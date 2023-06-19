Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Захарова назвала сатанизмом «освящение» «иконы» с изображением Бандеры и Шухевича

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «освящение» на Украине «иконы», на которой изображены нацистские пособники Степан Бандера и Роман Шухевич, является сатанизмом.
Захарова назвала сатанизмом «освящение» «иконы» с изображением Бандеры и Шухевича
  • Gettyimages.ru

Процедуру освящения иконы ранее провёл глава раскольнической структуры «Православная церковь Украины» (ПЦУ) Епифаний (Думенко).

«Освящение» иконописных работ с изображением фашистов и националистов, кроме как сатанизмом, назвать невозможно», — говорится в сообщении Захаровой.

Как отметила дипломат, тёмные силы на Украине изобличили сами себя.

Ранее польский священник Тадеуш Исакович-Залесский заявил, что в Кракове начали продавать товары с изображением Бандеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить