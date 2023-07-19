Уоллес считает, что США хотели видеть на посту генсека НАТО «главу государства»
«Я думаю, что американцы, возможно, хотели видеть на посту генсека НАТО главу государства», — цитирует министра РИА Новости.
При этом Уоллес добавил, что точно не знает, была ли его кандидатура заблокирована Вашингтоном.
Ранее в Global Times заявили, что продление срока генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга указывает на раскол в НАТО и усиление контроля США.
Также сообщалось, что глава Минобороны Великобритании Уоллес покинет свой пост.