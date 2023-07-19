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Уоллес считает, что США хотели видеть на посту генсека НАТО «главу государства»

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Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что США, возможно, хотели видеть на посту генерального секретаря НАТО «главу государства».

«Я думаю, что американцы, возможно, хотели видеть на посту генсека НАТО главу государства», — цитирует министра РИА Новости.

При этом Уоллес добавил, что точно не знает, была ли его кандидатура заблокирована Вашингтоном.

Ранее в Global Times заявили, что продление срока генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга указывает на раскол в НАТО и усиление контроля США.

Также сообщалось, что глава Минобороны Великобритании Уоллес покинет свой пост.

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