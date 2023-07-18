Минсельхоз Венгрии ждёт, что ЕК продлит запрет на импорт зерна с Украины до конца года
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Об этом ведомство рассказало РИА Новости.
«Венгрия... считает важным, чтобы ограничение ЕС на импорт в страны, граничащие с Украиной... было продлено как минимум до конца 2023 года», — отметили в министерстве.
Ранее Европейская комиссия продлила запрет импорта зерна с Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.
В конце мая Еврокомиссия одобрила предоставление Польше €1 млрд на поддержку сельскохозяйственных производителей, пострадавших в результате беспошлинного ввоза в ЕС украинской продукции.