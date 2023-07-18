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Минсельхоз Венгрии ждёт, что ЕК продлит запрет на импорт зерна с Украины до конца года

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В Министерстве сельского хозяйства Венгрии ожидают, что Еврокомиссия примет решение о продлении запрета на импорт сельхозпродукции с Украины до конца текущего года.
Минсельхоз Венгрии ждёт, что ЕК продлит запрет на импорт зерна с Украины до конца года
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом ведомство рассказало РИА Новости.

«Венгрия... считает важным, чтобы ограничение ЕС на импорт в страны, граничащие с Украиной... было продлено как минимум до конца 2023 года», — отметили в министерстве.

Ранее Европейская комиссия продлила запрет импорта зерна с Украины в пять граничащих с ней стран до 15 сентября.

В конце мая Еврокомиссия одобрила предоставление Польше €1 млрд на поддержку сельскохозяйственных производителей, пострадавших в результате беспошлинного ввоза в ЕС украинской продукции.

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