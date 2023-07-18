Песков предупредил о рисках при продолжении зерновой сделки без участия России
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Он напомнил, что зона прохода судов в рамках зерновой сделки приближена к району боевых действий.
«Поэтому если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться», — сказал Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия российской стороны и ждёт официального подтверждения готовности от ООН и Турции.
Песков заявил, что действие зерновой сделки 17 июля прекращается.