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Песков предупредил о рисках при продолжении зерновой сделки без участия России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что продолжение зерновой сделки без участия России сопряжено с рисками.
Песков предупредил о рисках при продолжении зерновой сделки без участия России
  • AP
  • © Khalil Hamra

Он напомнил, что зона прохода судов в рамках зерновой сделки приближена к району боевых действий.

«Поэтому если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия российской стороны и ждёт официального подтверждения готовности от ООН и Турции.

Песков заявил, что действие зерновой сделки 17 июля прекращается.

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