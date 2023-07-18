Песков предупредил о рисках при продолжении зерновой сделки без участия России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил, что продолжение зерновой сделки без участия России сопряжено с рисками.

Он напомнил, что зона прохода судов в рамках зерновой сделки приближена к району боевых действий.

«Поэтому если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по черноморскому коридору без участия российской стороны и ждёт официального подтверждения готовности от ООН и Турции.

Песков заявил, что действие зерновой сделки 17 июля прекращается.