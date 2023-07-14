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Актёры «Оппенгеймера» покинули премьеру в Лондоне из-за забастовки в Голливуде

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Звездная актёрская команда блокбастера «Оппенгеймер» покинула премьеру фильма в Лондоне после того, как стало известно о забастовке гильдии актёров США.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам режиссёра фильма Кристофера Нолана, актёры готовят плакаты для пикетов.

«Американские звёзды присоединятся к бастующим сценаристам, требуя повышения заработной платы и усиления защиты прав», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что гильдия киноактёров США собирается объявить забастовку.

Также поступала информация, что фильму Кристофера Нолана «Оппенгеймер» присвоен возрастной рейтинг R — restricted («ограниченный»).

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