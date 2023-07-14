Актёры «Оппенгеймера» покинули премьеру в Лондоне из-за забастовки в Голливуде
Об этом сообщает телеканал Sky News.
По словам режиссёра фильма Кристофера Нолана, актёры готовят плакаты для пикетов.
«Американские звёзды присоединятся к бастующим сценаристам, требуя повышения заработной платы и усиления защиты прав», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что гильдия киноактёров США собирается объявить забастовку.
Также поступала информация, что фильму Кристофера Нолана «Оппенгеймер» присвоен возрастной рейтинг R — restricted («ограниченный»).