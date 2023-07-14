Актёры «Оппенгеймера» покинули премьеру в Лондоне из-за забастовки в Голливуде

Звездная актёрская команда блокбастера «Оппенгеймер» покинула премьеру фильма в Лондоне после того, как стало известно о забастовке гильдии актёров США.

Об этом сообщает телеканал Sky News. По словам режиссёра фильма Кристофера Нолана, актёры готовят плакаты для пикетов. «Американские звёзды присоединятся к бастующим сценаристам, требуя повышения заработной платы и усиления защиты прав», — говорится в публикации. Ранее сообщалось, что гильдия киноактёров США собирается объявить забастовку. Также поступала информация, что фильму Кристофера Нолана «Оппенгеймер» присвоен возрастной рейтинг R — restricted («ограниченный»).