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Предстоящая картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получила рейтинг R

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Фильму Кристофера Нолана «Оппенгеймер» присвоен возрастной рейтинг R — restricted («ограниченный»).

Ленты такой категории рекомендованы к просмотру зрителям старше 17 лет, поскольку могут содержать интимные сцены, кадры с употреблением запрещённых веществ и проявлением насилия, а также нецензурную лексику.

Как передаёт Variety, это вторая картина режиссёра, подпавшая под такое ограничение. Первая — «Бессонница» — с участием Аль Пачино и Робина Уильямса вышла на экраны более 20 лет назад. С тех пор фильмам Нолана — «Престиж», «Тёмный рыцарь», «Интерстеллар», «Начало» — в основном присваивался PG-13 (просмотр рекомендован для детей старше 13 лет в присутствии родителей).

История вращается вокруг создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Главную роль в ленте исполнил Киллиан Мёрфи. Кром того, в проекте задействованы Роберт Дауни — младший, Кеннет Брана, Джош Хартнетт, Мэтт Дэймон и другие.

Ещё одна отличительная черта фильма в том, что он может стать самым продолжительным проектом постановщика. Хронометраж картины составляет около трёх часов.

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