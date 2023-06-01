В сети вышел русскоязычный трейлер фильма «Гипнотик» с Беном Аффлеком
- Gettyimages.ru
Ролик размещён на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнёршип».
Сюжет вращается вокруг детектива Дэнни Рурка, расследующего серию таинственных ограблений. Цепочка событий приводит его к правительственной организации. Дело становится жизненно важным для героя, поскольку он выясняет, что с ним связано исчезновение его маленькой дочери.
Чтобы разобраться в происходящем Дэнни обращается к экстрасенсу Диане Круз (Алиси Брага). Та считает, что ограбления совершаются под воздействием гипноза.
В ленте также снялись Уильям Фихтнер, Дайо Окенийи, Зейн Холц и другие.
Сценарий картины постановщик написал совместно с Максом Боренштейном.
В российский прокат фильм выйдет 6 июля.
Ранее сообщалось, что в Крыму приступили к съёмкам детского сериала «Три друга, клад и матрос Кошка».