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В сети вышел русскоязычный трейлер фильма «Гипнотик» с Беном Аффлеком

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В сети вышел русскоязычный трейлер картины лауреата Каннского кинофестиваля Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли.
В сети вышел русскоязычный трейлер фильма «Гипнотик» с Беном Аффлеком
  • Gettyimages.ru

Ролик размещён на YouTube-канале кинокомпании «Централ Партнёршип».

Сюжет вращается вокруг детектива Дэнни Рурка, расследующего серию таинственных ограблений. Цепочка событий приводит его к правительственной организации. Дело становится жизненно важным для героя, поскольку он выясняет, что с ним связано исчезновение его маленькой дочери.

Чтобы разобраться в происходящем Дэнни обращается к экстрасенсу Диане Круз (Алиси Брага). Та считает, что ограбления совершаются под воздействием гипноза.

В ленте также снялись Уильям Фихтнер, Дайо Окенийи, Зейн Холц и другие.

Сценарий картины постановщик написал совместно с Максом Боренштейном.

В российский прокат фильм выйдет 6 июля.

Ранее сообщалось, что в Крыму приступили к съёмкам детского сериала «Три друга, клад и матрос Кошка».

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