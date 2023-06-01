В России начались съёмки детского сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»

Актёр и продюсер Сергей Жигунов запустил в производство детский приключенческий проект под рабочим названием «Три друга, клад и матрос Кошка».

Как сообщает портал «Вокруг ТВ», сюжет сфокусирован на курсантах Нахимовского училища, которые мечтают раздобыть клад, спрятанный во время Крымской войны адмиралом Нахимовым. Помимо них завладеть сокровищами хотят контрабандисты и чёрные археологи.

Съёмки сериала проходят на Крымском полуострове, а именно, в Севастополе, Ялте, Херсонесе и Гурзуфе.

В роли постановщика выступает Станислав Назиров, ранее снявший проекты «Котовский», «Отмена всех ограничений» и «Всем по 50».

Главных героев играют Фёдор Кирсанов и Алексей Шевченков, который исполнит роль реального человека — матроса и героя Крымской войны Петра Кошки. Кроме того, в проекте задействованы Александр Лыков, Сергей Никоненко, Роман Попов, Татьяна Кузнецова, Виктор Супрун.

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