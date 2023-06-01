Актриса Ким Кэтролл вернётся к роли Саманты Джонс во втором сезоне «И просто так»
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Как сообщает Variety, увидеть Саманту поклонники смогут в финале второго сезона проекта. Героиня появится в эпизодической роли, во время которой Саманта будет разговаривать по телефону с Кэрри Брэдшоу.
При этом на съёмках эпизода сама актриса не присутствовала и не контактировала с другими членами актёрского состава и создателем ленты Майклом Патриком Кингом.
Появление в кадре Ким Кэтролл не означает, что Саманта Джонс станет постоянным персонажем в продолжении франшизы. Ранее актриса признавалась, что не желает принимать участие в съёмках данного проекта и не вышедшей третьей части полнометражного фильма «Секс в большом городе». Её решение тогда привело к размолвке с исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер и с Майклом Патриком Кингом.
Появиться во втором сезоне «И просто так» уговорил Кэтролл председатель и исполнительный директор HBO и Max Кейси Блойс.
Премьера продолжения «И просто так» состоится 22 июня.
Ранее стало известно, что появились рецензии критиков на анимационный фильм «Человек-паук: Паутина вселенных».