Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Появились рецензии критиков на анимационный фильм «Человек-паук: Паутина вселенных»

Короткая ссылка
Критики высоко оценили продолжение истории Майлза Моралеса в мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных».

На портале IMDb картину оценили в 9,1 балла, в то время как у первой части ленты всего 8,4 из 10. На момент публикации на агрегаторе Rotten Tomatoes размещено всего 50 обзоров, эксперты присудили фильму 96% «свежести» из 100 (у предыдущего проекта — 97% на основе 398 рецензий). Критики хвалят «Паутину вселенных» за визуальное оформление, динамичный и насыщенный сюжет, от которого захватывает дух до самого финала.

Главный кинокритик Variety Оуэн Глейберман считает, что троице режиссёров — Жуакину Душу Сантушу, Кемпу Пауэрсу и Джастину Томпсону — удалось воспроизвести пьянящую, взрывоопасную и мутирующую магию поп-арта, а также хитрую утончённость повествования, присущую ленте 2018 года «Человек-паук: Через вселенные».

Рецензент журнала Empire Бен Трэвис назвал картину визуально потрясающим, эмоционально мощным и повествовательно мотивирующим шедевром.

Третья часть франшизы выйдет на экраны 28 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что режиссёр Роберт Эггерс завершил съёмки фильма «Носферату».

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить