Появились рецензии критиков на анимационный фильм «Человек-паук: Паутина вселенных»

Критики высоко оценили продолжение истории Майлза Моралеса в мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных».

На портале IMDb картину оценили в 9,1 балла, в то время как у первой части ленты всего 8,4 из 10. На момент публикации на агрегаторе Rotten Tomatoes размещено всего 50 обзоров, эксперты присудили фильму 96% «свежести» из 100 (у предыдущего проекта — 97% на основе 398 рецензий). Критики хвалят «Паутину вселенных» за визуальное оформление, динамичный и насыщенный сюжет, от которого захватывает дух до самого финала.

Главный кинокритик Variety Оуэн Глейберман считает, что троице режиссёров — Жуакину Душу Сантушу, Кемпу Пауэрсу и Джастину Томпсону — удалось воспроизвести пьянящую, взрывоопасную и мутирующую магию поп-арта, а также хитрую утончённость повествования, присущую ленте 2018 года «Человек-паук: Через вселенные».

Рецензент журнала Empire Бен Трэвис назвал картину визуально потрясающим, эмоционально мощным и повествовательно мотивирующим шедевром.

Третья часть франшизы выйдет на экраны 28 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что режиссёр Роберт Эггерс завершил съёмки фильма «Носферату».