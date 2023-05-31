Режиссёр Роберт Эггерс завершил съёмки фильма «Носферату»
По данным портала The Prague Reporter, съёмки проходили с 19 мая в Праге и других регионах Чехии.
Центральные роли в картине исполнили Билл Скарсгард, Лили-Роуз Депп, Николас Холт и Уиллем Дефо.
Картина является переосмыслением экранизации романа Брэма Стокера «Дракула» — «Носферату, симфония ужаса», — снятой в 1922 году Фридрихом Вильгельмом Мурнау. В отличие от оригинальной ленты, современная трактовка отснята в цвете.
Также в 1979-м свой взгляд на историю вампира представил Вернер Херцог в ленте «Носферату: Призрак ночи».
В фильме Эггерса действие развернётся в 1800-х и будет придерживаться оригинального повествования — готической истории о девушке из Германии, которую преследуют призраки и древний трансильванский вампир, наводящий на людей невыразимый ужас.
Ранее стало известно, что Ребекка Фергюсон может появиться в роли наёмницы в фильме режиссёра «Дэдпула».