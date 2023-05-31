Ребекка Фергюсон может появиться в роли наёмницы в фильме Тима Миллера

Актриса Ребекка Фергюсон, известная по ролям Ильзы Фауст во франшизе «Миссия невыполнима» и леди Джессики, матери Пола Атрейдеса, в «Дюне», может сыграть наёмницу в картине режиссёра фильмов «Дэдпул» и «Терминатор: Тёмные судьбы».

Как сообщает Deadline, в настоящее время актриса ведёт переговоры с кинокомпанией Skydance Media.

Сюжет новой ленты Тима Миллера — «Лучше подавать холодным» — вдохновлён одноимённой книгой английского фантаста Джо Аберкромби.

В центре истории — легендарная наёмница Монца Меркатто, жаждущая мести за предательство и убийство своих товарищей. Впоследствии её действия навсегда изменят нацию.

Сценарий к фильму написал сам автор. Также Абрекомбри, известный своей фантастической трилогией «Первый закон», выступит продюсером картины наряду с постановщиком и другими кинематографистами.

В 2023 году с участием Фергюсон на экраны выйдут «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» и «Дюна: Часть вторая».

Ранее стало известно, что актёр Дольф Лундгрен может исполнить роль в сериале по вселенной «Ведьмака».