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Актёр Дольф Лундгрен может исполнить роль в сериале по вселенной «Ведьмака»

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Голливудский актёр Дольф Лундгрен может исполнить роль одного из ведьмаков в сериале от Netflix, съёмки которого сейчас проходят в Южной Африке.
Актёр Дольф Лундгрен может исполнить роль в сериале по вселенной «Ведьмака»
  • Gettyimages.ru
  • © Alberto E. Rodriguez/WireImage

О своём участии в работе над новым многосерийным фантастическим проектом Лундгрен рассказал шведскому изданию Aftonbladet.

Ранее ходили слухи, что актёр воплотит на экране образ охотника за головами Лео Бонарта, но, по информации портала Redanian Intelligence, Лундгрен сыграет ведьмака Бренгена, также известного, как Кот из Йелло.

Сам проект, по предварительной информации, получил название «Крысы».

Ранее стало известно, что выход второго сезона сериала «Одни из нас» запланирован на 2025 год.

 

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