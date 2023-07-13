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Гильдия киноактёров США собирается объявить забастовку

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В Голливуде назревает новая забастовка. К сценаристам готовятся присоединиться актёры.
Гильдия киноактёров США собирается объявить забастовку
  • Gettyimages.ru

Как передаёт Variety, стачка неизбежна, поскольку переговоры между профсоюзом актёров и Альянсом продюсеров не привели к продлению контракта, срок которого истёк 30 июня.

Основные требования актёров — увеличение заработной платы, пенсионных взносов и медицинской страховки,  улучшение условий труда, урегулирование вопросов относительно использования искусственного интеллекта и цифровых образов актёров и другие.

Ожидается, что о забастовке будет объявлено в четверг утром (вечером по московскому времени).

Как заявили в профсоюзе, они разочарованы таким исходом. По словам президента гильдии Фрэна Дрешера, этот выбор сделали главы компаний, поскольку их ответы на некоторые предложения были «оскорбительными и неуважительными».

Забастовка, которую поддерживают 98% членов профсоюза, может привести к срывам промокампаний новых проектов. Например, лондонская премьера фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» состоится на час раньше, чтобы актёры могли пройти по красной дорожке и дать интервью, не нарушая правил стачки.

Ранее актёр «Пищеблока» Натаров рассказал о возможности совмещать съёмки и подготовку к ЕГЭ.

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