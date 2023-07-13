Узнать больше

Актёр «Пищеблока» Натаров рассказал о возможности совмещать съёмки и подготовку к ЕГЭ

Короткая ссылка
Актёр Пётр Натаров, исполняющий главную роль в сериале «Пищеблок», рассказал, что готовиться к Единому государственному экзамену и принимать участие в съёмках картины ему было легко.
Актёр «Пищеблока» Натаров рассказал о возможности совмещать съёмки и подготовку к ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«В начале учебного года я активно снимался, а в конце — активно готовился. Так что всё вышло прекрасным образом», — уточнил Натаров.

Несмотря на небольшой опыт актёрства, молодой человек поступил в Высшую школу сценических искусств им. Райкина на курс Константина Райкина.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге 5 июля прошло открытие выставки «Театра не будет», посвящённой масштабному нереализованному проекту советского искусства — Большому Синтетическому театру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить