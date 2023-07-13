Актёр «Пищеблока» Натаров рассказал о возможности совмещать съёмки и подготовку к ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом он рассказал «Газете.Ru».
«В начале учебного года я активно снимался, а в конце — активно готовился. Так что всё вышло прекрасным образом», — уточнил Натаров.
Несмотря на небольшой опыт актёрства, молодой человек поступил в Высшую школу сценических искусств им. Райкина на курс Константина Райкина.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге 5 июля прошло открытие выставки «Театра не будет», посвящённой масштабному нереализованному проекту советского искусства — Большому Синтетическому театру.