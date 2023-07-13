Актёр «Пищеблока» Натаров рассказал о возможности совмещать съёмки и подготовку к ЕГЭ

Актёр Пётр Натаров, исполняющий главную роль в сериале «Пищеблок», рассказал, что готовиться к Единому государственному экзамену и принимать участие в съёмках картины ему было легко.

Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«В начале учебного года я активно снимался, а в конце — активно готовился. Так что всё вышло прекрасным образом», — уточнил Натаров.

Несмотря на небольшой опыт актёрства, молодой человек поступил в Высшую школу сценических искусств им. Райкина на курс Константина Райкина.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге 5 июля прошло открытие выставки «Театра не будет», посвящённой масштабному нереализованному проекту советского искусства — Большому Синтетическому театру.