Шеф Пентагона Остин заявил, что применял кассетные боеприпасы в бою
Об этом сообщает ТАСС.
«Я знаю, как действуют эти боеприпасы, я действительно применял их на поле боя», — сказал шеф Пентагона.
При этом он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах использовал кассетные боеприпасы.
Отмечается, что Остин участвовал в военных операциях США в Афганистане и Ираке.
Ранее Остин заявил, что США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с КНР.
Также в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы США уже находятся на Украине.