Шеф Пентагона Остин заявил, что применял кассетные боеприпасы в бою

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в интервью телеканалу CNN, что применял кассетные боеприпасы в условиях военных действий.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я знаю, как действуют эти боеприпасы, я действительно применял их на поле боя», — сказал шеф Пентагона.

При этом он не уточнил, когда и при каких обстоятельствах использовал кассетные боеприпасы.

Отмечается, что Остин участвовал в военных операциях США в Афганистане и Ираке.

Ранее Остин заявил, что США должны быть готовы к вооруженной конфронтации с КНР.

Также в Пентагоне заявили, что кассетные боеприпасы США уже находятся на Украине.