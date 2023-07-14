Посольство России в США: ВСУ не будут соблюдать ограничения, применяя кассетные боеприпасы

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что ВСУ находятся в отчаянном положении и, без сомнения, не будут соблюдать какие-либо ограничения при использовании предоставленных им Западом кассетных боеприпасов.

Информация об этом появилась в Telegram-канале диппредставительства.

«Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо «ограничения» при выборе целей», — говорится в заявлении.

Также в посольстве отметили, что высказывания американских чиновников об «аккуратном» использовании кассетных боеприпасов является неуклюжей попыткой оправдать собственные провокационные действия.

Ранее в Пентагоне заявили, что Украине поступили кассетные боеприпасы не только из США, но и из других стран.

Также украинский бригадный генерал Александр Тарнавский подтвердил получение кассетных боеприпасов из США.