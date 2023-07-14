Посольство России в США: ВСУ не будут соблюдать ограничения, применяя кассетные боеприпасы
Информация об этом появилась в Telegram-канале диппредставительства.
«Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо «ограничения» при выборе целей», — говорится в заявлении.
Также в посольстве отметили, что высказывания американских чиновников об «аккуратном» использовании кассетных боеприпасов является неуклюжей попыткой оправдать собственные провокационные действия.
Ранее в Пентагоне заявили, что Украине поступили кассетные боеприпасы не только из США, но и из других стран.
Также украинский бригадный генерал Александр Тарнавский подтвердил получение кассетных боеприпасов из США.