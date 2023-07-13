Бригадный генерал ВСУ подтвердил получение кассетных боеприпасов из США

Вооружённые силы Украины уже получили кассетные боеприпасы из США. Об этом в беседе с CNN заявил украинский бригадный генерал Александр Тарнавский.

«Мы только что их получили, мы ещё не использовали их, но они могут радикально изменить (ситуацию на поле боя. — RT)», — сказал он.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал добавил, что военное руководство определит участки, на которых эти боеприпасы могут использоваться.

При этом 11 июля оперативные службы Запорожской области сообщили, что Вооружённые силы Украины обстреляли город Токмак с применением, по предварительной информации, кассетных боеприпасов.

Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.