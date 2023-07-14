Грушко по итогам саммита НАТО заявил, что России необходимо выполнить задачи СВО
Об этом информирует ТАСС.
Кроме того, среди задач он назвал укрепление российской армии и развитие союзнических связей.
«Дальше укреплять связи с мировым большинством, со всеми теми, кто сегодня не поддаётся диктату и готов работать с нами на основе национальных интересов», — сказал дипломат.
Ранее Грушко заявил, что Запад продолжит держать перед Киевом «морковку натоперспективы».
Также, по его словам, саммит НАТО в Вильнюсе закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию.