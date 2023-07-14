Грушко по итогам саммита НАТО заявил, что России необходимо выполнить задачи СВО

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, что Россия по итогам саммита НАТО в Вильнюсе делает вывод о необходимости выполнить задачи СВО.

Об этом информирует ТАСС.

Кроме того, среди задач он назвал укрепление российской армии и развитие союзнических связей.

«Дальше укреплять связи с мировым большинством, со всеми теми, кто сегодня не поддаётся диктату и готов работать с нами на основе национальных интересов», — сказал дипломат.

Ранее Грушко заявил, что Запад продолжит держать перед Киевом «морковку натоперспективы».

Также, по его словам, саммит НАТО в Вильнюсе закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию.