Грушко: саммит НАТО в Вильнюсе закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию
«Вильнюс закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию», — цитирует его ТАСС.
По словам Грушко, произошло полное подчинение военно-политической области Европейского союза задачам, которые формулируются «в другой части Брюсселя, в НАТО».
Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что возможное вступление Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России.
Он добавил, что угроза вступления Украины в Североатлантический альянс стала одной из причин проведения специальной военной операции.