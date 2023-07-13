Грушко: саммит НАТО в Вильнюсе закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию

Замглавы МИД России Александр Грушко в эфире Первого канала заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе полностью подчинил военно-политическую сферу ЕС.

«Вильнюс закатал в асфальт последние надежды европейцев на автономию», — цитирует его ТАСС.

По словам Грушко, произошло полное подчинение военно-политической области Европейского союза задачам, которые формулируются «в другой части Брюсселя, в НАТО».

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что возможное вступление Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России.

Он добавил, что угроза вступления Украины в Североатлантический альянс стала одной из причин проведения специальной военной операции.