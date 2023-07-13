МИД: решение Франции поставить Украине ракеты SCALP является эскалацией конфликта

Решение Франции о поставках Киеву ракет SCALP является очередным шагом к эскалации конфликта на Украине.

Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном в журнале «Международная жизнь».

«Несмотря на очевидную способность России противостоять этой угрозе, подобные действия французских властей являются очередным и осознанным шагом к эскалации украинского конфликта», — отметила она.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков прокомментировал решение Парижа передать украинской стороне ракеты дальнего радиуса действия.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что поставка французских ракет Киеву только увеличит жертвы среди мирного населения.