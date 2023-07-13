Узнать больше

МИД: решение Франции поставить Украине ракеты SCALP является эскалацией конфликта

Короткая ссылка
Решение Франции о поставках Киеву ракет SCALP является очередным шагом к эскалации конфликта на Украине.
МИД: решение Франции поставить Украине ракеты SCALP является эскалацией конфликта
  • РИА Новости

Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном в журнале «Международная жизнь».

«Несмотря на очевидную способность России противостоять этой угрозе, подобные действия французских властей являются очередным и осознанным шагом к эскалации украинского конфликта», — отметила она.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков прокомментировал решение Парижа передать украинской стороне ракеты дальнего радиуса действия.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что поставка французских ракет Киеву только увеличит жертвы среди мирного населения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить