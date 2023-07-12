Посол России во Франции Мешков осудил передачу Парижем ракет дальнего действия Киеву

Посол России во Франции Алексей Мешков прокомментировал решение Парижа передать украинской стороне ракеты дальнего радиуса действия.

«Конечно, акт, который совершило французское правительство, заслуживает самого сурового осуждения», — цитирует его РИА Новости.

Мешков добавил, что нельзя верить в обещания Киева, что ракеты будут применяться только на линии боевого соприкосновения.

Ранее стало известно, что Франция намерена поставить ВСУ в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.