Посол России во Франции Мешков осудил передачу Парижем ракет дальнего действия Киеву
- AP
- © Iryna Rybakova
«Конечно, акт, который совершило французское правительство, заслуживает самого сурового осуждения», — цитирует его РИА Новости.
Мешков добавил, что нельзя верить в обещания Киева, что ракеты будут применяться только на линии боевого соприкосновения.
Ранее стало известно, что Франция намерена поставить ВСУ в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.