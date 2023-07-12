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Посол России во Франции Мешков осудил передачу Парижем ракет дальнего действия Киеву

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Посол России во Франции Алексей Мешков прокомментировал решение Парижа передать украинской стороне ракеты дальнего радиуса действия.
Посол России во Франции Мешков осудил передачу Парижем ракет дальнего действия Киеву
  • AP
  • © Iryna Rybakova

«Конечно, акт, который совершило французское правительство, заслуживает самого сурового осуждения», — цитирует его РИА Новости.

Мешков добавил, что нельзя верить в обещания Киева, что ракеты будут применяться только на линии боевого соприкосновения.

Ранее стало известно, что Франция намерена поставить ВСУ в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.

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