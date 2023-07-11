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Военная хроника рассказала о возможных причинах поставки Францией дальнобойных ракет SCALP

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Военная хроника рассказала, почему власти Франции приняли решение поставить ракеты дальнего действия SCALP, которые идентичны ракетам Storm Shadow британского производства.
Военная хроника рассказала о возможных причинах поставки Францией дальнобойных ракет SCALP
  • РИА Новости

Как пишет Военная хроника, причин поставки может быть несколько.

Отмечается, что одной из причин можно назвать то, что на территории Франции находятся основные производства компании MBDA. Военная хроника предположила, что там могут быть накоплены запасы, которые можно поставить украинской армии.

«Во-вторых, вероятно, дело также в исправности ракет. Подходы к хранению боеприпасов во Франции и в Великобритании регламентируются стандартами НАТО, однако на деле производитель может следить за состоянием ракет гораздо строже. Возможно, в данный момент только Франция обладает необходимым запасом исправных крылатых ракет», — говорится в публикации.

Военная хроника также напомнила, что 12 мая ВС России нанесли удар по складу украинского вооружения в Хмельницком.

«После мощной детонации боекомплекта на 649-м авиационном складе ракетного вооружения между сёлами Грузевица и Малашевцы рядом с Хмельницким появилась версия, что ударом была уничтожена часть переданных Киеву крылатых ракет Storm Shadow», — отмечается в сводке.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Франция намерена поставить ВСУ в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что поставка французских ракет Киеву только увеличит жертвы среди мирного населения.

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