Марочко: поставки ВСУ французских ракет увеличат жертвы среди мирного населения
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Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодняшнее заявление о том, что Франция будет передавать ракеты большой дальности, ведёт только к эскалации конфликта, а также подвергает опасности жизни мирных граждан нашей республики и не только», — подчеркнул он.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Франция намерена поставить Вооружённым силам Украины в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP.