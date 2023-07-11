Марочко: поставки ВСУ французских ракет увеличат жертвы среди мирного населения

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что поставка французских ракет Киеву только увеличит жертвы среди мирного населения.

Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодняшнее заявление о том, что Франция будет передавать ракеты большой дальности, ведёт только к эскалации конфликта, а также подвергает опасности жизни мирных граждан нашей республики и не только», — подчеркнул он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Франция намерена поставить Вооружённым силам Украины в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP.