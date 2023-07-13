В МИД России заявили, что ВС России справятся с угрозами от ракеты SCALP

Российские военные успешно справятся с угрозами от передаваемых Украине французских ракет SCALP. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

РИА Новости

Ранее стало известно, что Франция намерена поставить ВСУ в общей сложности 50 ракет дальнего действия SCALP. «Этот образец вооружения является французским вариантом британских крылатых ракет Storm Shadow, успешно сбиваемых российскими средствами ПВО и уже находящихся на изучении у специалистов российского ОПК», — говорится в заявлении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.