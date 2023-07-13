Песков: окончательного решения о приостановке участия России в зерновой сделке пока нет

Окончательного решения о приостановке участия России в зерновой сделке на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Так сказано президентом», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос, остаётся ли ещё время на формулировку окончательной позиции России по зерновой сделке.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва может приостановить своё участие в зерновой сделке до тех пор, пока не будут выполнены все данные ей обещания по договорённостям.

Глава МИД России Сергей Лавров признался, что ему неизвестно о каких-то новых предложениях по зерновой сделке.