Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-то новых предложениях по зерновой сделке.

«О каких-то новых предложениях мне неизвестно, но, судя по всему, речь идёт о том, что президенты Путин и Эрдоган обсуждали давно, а именно о нашей готовности и готовности самой Турции работать независимо от каких-либо иных договорённостей над льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы, развивающимся странам, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре», — заявил российский министр.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин высказал ряд предложений относительно зерновой сделки.