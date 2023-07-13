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СВР: Киев ведёт переговоры о подключении Фанара к вывозу с Украины христианских ценностей

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Киев ведёт переговоры с патриархом Константинопольской православной церкви Варфоломеем о подключении Фанара к вывозу с Украины христианских ценностей.
СВР: Киев ведёт переговоры о подключении Фанара к вывозу с Украины христианских ценностей
  • РИА Новости

«Киевский режим и патриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей ведут переговоры о подключении Фанара к вывозу с Украины христианских ценностей, якобы находящихся под угрозой уничтожения из-за российских бомбардировок», — сказано в сообщении.

В июне глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что договорённость о вывозе культурных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу является «чудовищным актом».

В Службе внешней разведки России сообщали, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договорённость о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам.

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