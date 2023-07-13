Вирусолог Нетёсов назвал слишком оптимистичным прогноз ООН об окончании СПИДа к 2030 году

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов в беседе с RT прокомментировал заявление ООН о возможности добиться окончания эпидемии СПИДа в 2030 году.

На взгляд специалиста, такой прогноз является «уж слишком оптимистичным».

«Потому что даже увеличение масштабов тестирования, которое уже произошло в ведущих странах мира, не привело к кардинальному уменьшению числа инфицированных. И связано это со многими причинами», — отметил Нетёсов.

По мнению вирусолога, предпринимаемых органами здравоохранения и некоторыми гражданами мер недостаточно.

«Дело в том, что ВИЧ-инфицированность — это пожизненно. И даже человек, находящийся на пожизненной анти-ВИЧ-терапии, может заразить другого человека — своего полового партнёра. А этого почему-то некоторые ВИЧ-инфицированные недооценивают», — объяснил специалист.

Он также заострил внимание на то, что существует немало ВИЧ-диссидентов — тех, кто не верит в существование вируса и его распространяют.

«Поэтому предпринятых мер очень сильно недостаточно не то что для прекращения, а даже для остановки эпидемии. Надо работать больше и предпринимать больше усилий как органам здравоохранения, так и самим ВИЧ-инфицированным и их половым партнёрам», — заключил собеседник RT.

Ранее в ООН заявили о возможности добиться окончания эпидемии СПИДа в 2030 году.

Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).