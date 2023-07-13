В ООН заявили о возможности добиться окончания эпидемии СПИДа в 2030 году. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).

В сообщении отмечается, что «СПИДу можно положить конец к 2030 году».

Также в нём описаны шаги, которые могут быть предприняты для достижения этого.

Кроме того, в отчёте «Путь, который положит конец СПИДу» есть данные исследований, указывающие на то, что победа над этим заболеванием является «политическим и финансовым выбором».

Также в документе говорится, что страны, принимающие меры, «добиваются выдающихся результатов».

В феврале депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил изучить возможность внесения движения ВИЧ-диссидентов в перечень деструктивных и экстремистских организаций.