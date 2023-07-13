Евросоюз профинансирует стажировку российских «журналистов в изгнании»
- РИА Новости
В описании конкурса говорится, что «Программа EU4FreeMedia» предлагает таким специалистам месячную стажировку, «чтобы ознакомиться с работой авторитетных СМИ Евросоюза, улучшить навыки подготовки новостных материалов, расширить знания о Европейском союзе и создать сеть коллег-журналистов в области международных отношений».
Программа организована проектом «Общественная дипломатия. ЕС и Россия» и профинансирована Службой инструментов внешней политики ЕС. В первом наборе программы предлагается несколько мест для прохождения стажировки: Reuters (Брюссель), EUobserver (Брюссель), Gazeta Wyborcza (Варшава) и т. п. Стажировка включает стипендию, покрывающую расходы на авиабилеты, аренду жилья и проживание.
Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что Запад лишь ситуативно помогает российским либеральным журналистам.
«Как только они перестанут быть функциональными, Запад их обязательно кинет — такова рабочая модель. Можно констатировать при этом, что люди, являющиеся финансовыми хабами, вроде того же Акунина, Гуриева, да и Ходорковского**, становятся элементами пропагандистской машины, направленной против России. Но, как только они перестанут быть полезными, их тоже выбросят как ненужные детали», — заявил политолог.
Ранее в Госдепартаменте заявили о намерениях профинансировать программу по «противодействию российской дезинформации» в ряде стран Европы и Азии.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 06.05.2022.