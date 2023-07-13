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Евросоюз профинансирует стажировку российских «журналистов в изгнании»

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RT
Созданный Сергеем Гуриевым* и Борисом Акуниным консорциум TrueRussia опубликовал на своём портале конкурс стажировок для «российских журналистов в изгнании». Финансирование проекта осуществляется Службой инструментов внешней политики ЕС, а победители конкурса будут размещены в редакциях ведущих европейских изданий. Однако эксперты скептически оценивают перспективу подобных инициатив, указывая на сиюминутность интересов Запада в отношении российских либеральных журналистов. RT ознакомился с размещённым на портале TrueRussia конкурсом медиастажировок для российских либеральных журналистов, находящихся «в изгнании».
Евросоюз профинансирует стажировку российских «журналистов в изгнании»
  • РИА Новости

В описании конкурса говорится, что «Программа EU4FreeMedia» предлагает таким специалистам месячную стажировку, «чтобы ознакомиться с работой авторитетных СМИ Евросоюза, улучшить навыки подготовки новостных материалов, расширить знания о Европейском союзе и создать сеть коллег-журналистов в области международных отношений».

Программа организована проектом «Общественная дипломатия. ЕС и Россия» и профинансирована Службой инструментов внешней политики ЕС. В первом наборе программы предлагается несколько мест для прохождения стажировки: Reuters (Брюссель), EUobserver (Брюссель), Gazeta Wyborcza (Варшава) и т. п. Стажировка включает стипендию, покрывающую расходы на авиабилеты, аренду жилья и проживание.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что Запад лишь ситуативно помогает российским либеральным журналистам.

«Как только они перестанут быть функциональными, Запад их обязательно кинет — такова рабочая модель. Можно констатировать при этом, что люди, являющиеся финансовыми хабами, вроде того же Акунина, Гуриева, да и Ходорковского**, становятся элементами пропагандистской машины, направленной против России. Но, как только они перестанут быть полезными, их тоже выбросят как ненужные детали», — заявил политолог.

Ранее в Госдепартаменте заявили о намерениях профинансировать программу по «противодействию российской дезинформации» в ряде стран Европы и Азии.
 
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 10.03.2023.


** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 06.05.2022.

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