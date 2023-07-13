Глава МИД России Сергей Лавров заявил о мании величия во всех действиях секретариата и стран НАТО.

Как отметил Лавров, генсек НАТО Йенс Столтенберг даже позволяет себе говорить, что альянс будет тесно работать с партнёрами из ЕС и Азии против России и Китая.

«Это путь бесперспективный, это путь, который лишний раз подтверждает актуальность ставящейся нами сейчас вместе с многими партнёрами задачи противодействия современным формам колониализма, противодействия попыткам гегемонии в мировых делах и противодействия прямому нарушению уже упоминавшегося принципа Устава ООН о необходимости уважать на практике, на деле суверенное равенство всех государств», — сказал он.

По его словам, члены НАТО явно к этому не готовы и в рамках уверенности в своём величии намерены всем навязывать своё видение мира.

«Натовцы к этому явно не готовы, мания величия проявляется во всех действиях и руководства секретариата НАТО, и стран-членов по большому счёту. Это видно всем. У них иногда прорывается по Фрейду признание в том, что, как Боррель недавно сказал, Европа — это цветущий сад, а всё остальное — джунгли, с которыми нужно, в общем, соответственно обращаться. Не вижу перспектив у такой политики», — добавил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что ему неизвестно о каких-то новых предложениях по зерновой сделке.