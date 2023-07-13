Американский политолог Джон Миршаймер заявил в интервью South China Morning Post, что Украина потеряет обширные территории и превратится в государство-обрубок после победы России.

«То, что останется от Украины, станет неблагополучным государством-обрубком», — сказал Миршаймер.

По его словам, Киев не сможет вести крупные боевые действия против России, а также не будет удовлетворять критериям вступления ни в ЕС, ни в НАТО.

Кроме того, он спрогнозировал, что активные боевые действия будут продолжаться ещё два года.

Ранее обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес заявил, что всего один российский ядерный комплекс «Посейдон» способен уничтожить сразу несколько американских штатов, в том числе Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Также в 19FortyFive отметили, что непрерывное производство снарядов наделило ВС России преимуществом перед ВСУ.