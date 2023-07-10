Rebelión: ракета «Посейдон» способна уничтожить одним ударом штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси

Обозреватель Rebelión Хуанлу Гонсалес заявил, что всего один российский ядерный комплекс «Посейдон» способен уничтожить сразу несколько американских штатов, в том числе Нью-Йорк и Нью-Джерси.

«Всего одна такая ракета способна уничтожить одним махом штаты Нью-Йорк,... Нью-Джерси», — сказал журналист.

При этом он отметил, что российская ракета может вызвать в океане радиоактивные цунами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада обеспечивает глобальный баланс сил в мире.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова вести с Вашингтоном переговоры о контроле над ядерными вооружениями.