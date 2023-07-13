Лавров: Россия изучает идеи Африки, КНР и Бразилии по Украине, разделяя многие из них
По его словам, Москва «самым внимательным образом» изучила все поступившие мирные инициативы.
«Многие предложения наших партнёров мы разделяем», — сказал Лавров.
Среди них, как отметил министр, отказ от менталитета холодной войны, разрешение гуманитарного кризиса, прекращение односторонних санкций.
Ранее Лавров заявил, что Россия воспримет факт появления самолётов F-16 у Киева как угрозу в ядерной сфере.
Также, по словам главы российского МИД, возвращения к прежним отношениям с недружественными странами не будет.