Байден: военные НАТО признали, что контрнаступление Украины является сложной задачей

Военные стран-участниц НАТО признали, что контрнаступление Украины является сложной задачей. Об этом заявил президент США Джо Байден.

В ходе общения с журналистами в международном аэропорту Вильнюса перед вылетом в Хельсинки Байдену задали вопрос, предоставил ли президент Украины Владимир Зеленский новые данные о контрнаступлении ВСУ.

«Я не могу вдаваться в подробности, мы долго говорили там со всеми военными, и они все ещё оптимистично настроены, но они знают, что это трудная задача», — приводит ТАСС слова американского лидера.

Ранее Зеленский заявил, что не станет убеждать Байдена принять Украину в НАТО.

По словам Байдена, страны НАТО договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны на суше, в воздухе и на море.