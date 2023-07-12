Байден: в НАТО договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны

Страны НАТО договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны на суше, в воздухе и на море, заявил президент США Джо Байден.

«Мы намерены помочь Украине выстроить сильную, мощную систему обороны на суше, в воздухе и морском пространстве, которая будет выступать в качестве инструмента стабильности в регионе и сдерживать любые новые угрозы», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Байдена, лидеры G7 договорились обеспечивать Украине необходимые ей гарантии безопасности.

11 июля страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Киеву и создание Совета Украина — НАТО, а также упразднили план действий по вступлению Украины в альянс.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала провальным саммит НАТО в Вильнюсе.